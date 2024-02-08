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Производитель электроники Fplus будет выпускать принтеры и МФУ

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под подмосковным Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Компания намерена делать до 65 тыс. устройств в год, сообщили RB.RU в компании.

Производитель электроники Fplus будет выпускать принтеры и МФУ

По техническим характеристикам устройства могут стать аналогом американского МФУ Lexmark МX-431. Российский бизнес которой Fplus купила еще в летом 2022 года.

Fplus представила три модели лазерных монохромных МФУ с ЖК-дисплеем и возможностью цветного сканирования и две модели лазерных монохромных принтеров формата А4 с возможностью беспроводного подключения или подключения по сети.

Устройства собираются в России на собственном производстве Fplus, часть комплектующих выпускается за рубежом, уточнил представитель компании.

  • В ноябре 2023 года инвестиционная компания X2 и бывший гендиректор «Лесной сказки» Владимира Потанина Александр Синяк получили доли в российском дистрибуторе и производителе электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция»). Детали сделки не раскрывались.

Фото на обложке: Unsplash

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