Юзернейм News в Telegram продали на аукционе Fragment за рекордные $1,76 млн

На аукционе по продаже уникальных имен в Telegram установлен рекорд цены. Юзернейм News продали на площадке за 994 тыс. TON – по текущему курсу это $1,76 млн. Ранее рекорд принадлежал нику Auto, проданному за $1,6 млн.
Короткое уникальное имя @news для Telegram продали на блокчейн-аукционе Fragment за 994 тыс. TON (цифровая валюта), или $1,76 млн по текущему курсу, свидетельствуют данные площадки. Торги завершились 18 ноября.
Юзернейм купил пользователь, на счету которого находятся 20,9 млн TON (около $37,6 млн по текущему курсу). Этому пользователю также принадлежат имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и другие.
Аукцион по продаже имени @news установил рекорд цены на площадке Fragment. Ранее самым дорогим юзернеймом, проданным на аукционе, был @auto с максимальной ставкой 900 тыс. TON (около $1,6 млн).
Площадку Fragment запустили 27 октября. Пока на ней выставлены на продажу уникальные имена только от самого Telegram, которые он в частности изъял у киберсквоттеров – пользователей, ранее занявших их для дальнейшей перепродажи по высокой цене. Среди популярных юзернеймов – @bank, @avia, @chat, @king.
Фото на обложке: nikkimeel /
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