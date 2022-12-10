Объем спроса на франшизы в России увеличился на 12% за год

Объем спроса на франшизы в России увеличился на 12% за год, подсчитали в сервисе для продажи франшиз Businessmens. Аномально высокий интерес к покупке франшиз аналитики зафиксировали летом, а самыми востребованными по уровню вложений стали франшизы с инвестициями до 1 млн рублей.

К ноябрю 2022 года интерес к покупке франшиз превысил среднегодовой уровень на 21,6%, следует из результатов исследования сервиса для продажи франшиз «Бизнесмен.ру».

Рынок франшиз потерял до 40% спроса в феврале после начала спецоперации на Украине, после чего начал восстанавливаться – в летние месяцы количество заявок на покупку франшиз на 40,6% превысило показатель 2021 года.

В сентябре после объявления частичной мобилизации в России спрос на франшизы упал на 15% по отношению к августу, но к ноябрю полностью восстановился – в этом месяце количество заявок на франшизы было на 34,9% больше ноября 2021 года.

В 2022 году самыми востребованными по уровню вложений стали франшизы с инвестициями до 1 млн рублей – спрос на них увеличился на 35,6%. Интерес к более дорогим франшизам (более 6 млн рублей), за год упал на 14,8%. Самыми популярными категориями франшиз стали пункты выдачи заказов (+90,9%), «производство» (+77,3%) и «медицина» (+47,7%).

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock