Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Открыта регистрация на форум по теме франчайзинга Franchising Global Forum

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 12 по 14 марта пройдет онлайн-форум о франчайзинге Franchising Global Forum. Среди спикеров — предприниматели и владельцы крупных франшиз.

Открыта регистрация на форум по теме франчайзинга Franchising Global Forum

В качестве экспертов форума выступят:

  • Василь Газизулин, основатель каталога франшиз TopFranchise;
  • Александр Кравцов, президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция»;
  • Ильдар Хусаинов, основатель и руководитель агентства недвижимости «Этажи»;
  • Леонид Гольдорт, генеральный директор компании «СДЭК»;
  • Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia;
  • Алекс Яновский, совладелец сети «Суши Мастер»;
  • Юрий Михайличенко, исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга, и другие.

Спикеры обсудят, какие тренды рынка франшиз будут актуальны в 2021 году, как масштабировать бизнес, нанимать людей, привлекать клиентов и многие другие темы.

Купить билет и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: dnaumoid / Depositphoto

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2021

Программа открытых инноваций — PwC Venture Hub

28 февраля 2021

Urban Greenhouse Challenge: Reforest

28 февраля 2021

Хакатон 2.0 Power BI Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма