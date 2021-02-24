Открыта регистрация на форум по теме франчайзинга Franchising Global Forum

Евгения Хрисанфова
С 12 по 14 марта пройдет онлайн-форум о франчайзинге Franchising Global Forum. Среди спикеров — предприниматели и владельцы крупных франшиз.
Открыта регистрация на форум по теме франчайзинга Franchising Global ForumЕвгения Хрисанфова
В качестве экспертов форума выступят:
- Василь Газизулин, основатель каталога франшиз TopFranchise;
- Александр Кравцов, президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция»;
- Ильдар Хусаинов, основатель и руководитель агентства недвижимости «Этажи»;
- Леонид Гольдорт, генеральный директор компании «СДЭК»;
- Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia;
- Алекс Яновский, совладелец сети «Суши Мастер»;
- Юрий Михайличенко, исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга, и другие.
Спикеры обсудят, какие тренды рынка франшиз будут актуальны в 2021 году, как масштабировать бизнес, нанимать людей, привлекать клиентов и многие другие темы.
Купить билет и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото на обложке: dnaumoid / Depositphoto
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