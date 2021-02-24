Открыта регистрация на форум по теме франчайзинга Franchising Global Forum

С 12 по 14 марта пройдет онлайн-форум о франчайзинге Franchising Global Forum. Среди спикеров — предприниматели и владельцы крупных франшиз.

В качестве экспертов форума выступят:



Василь Газизулин, основатель каталога франшиз TopFranchise;

Александр Кравцов, президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция»;

Ильдар Хусаинов, основатель и руководитель агентства недвижимости «Этажи»;

Леонид Гольдорт, генеральный директор компании «СДЭК»;

Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia;

Алекс Яновский, совладелец сети «Суши Мастер»;

Юрий Михайличенко, исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга, и другие.

Спикеры обсудят, какие тренды рынка франшиз будут актуальны в 2021 году, как масштабировать бизнес, нанимать людей, привлекать клиентов и многие другие темы.

Купить билет и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: dnaumoid / Depositphoto