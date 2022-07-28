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Основатель «ДоДо Пиццы» запустил франшизу донерных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель «ДоДо Пиццы» Федор Овчинников запустил франшизу донерных. Инвестиции в открытие каждой точки составят от 15 до 20 млн рублей. Планируется открыть 50 заведений в Петербурге, 20 – в регионах России, 30 – в Казахстане.

Основатель «ДоДо Пиццы» запустил франшизу донерных

О запуске франшизы RB рассказал представитель Dodo Brands.

Dodo Brands планирует в следующем году открыть 100 новых точек: 50 – в Петербурге, 20 – в регионах России, 30 – в Казахстане.

«Рынок Санкт-Петербурга одновременно маленький – его вполне реально охватить за год, но при этом – большой и конкурентный, чтобы концентрация наших усилий на нем имела смысл», – рассказал  СЕО «Донер 42» Октавиан Низамов.

С выходом на рынок Петербурга компания проработает концепцию, чтобы затем практичнее и удобнее масштабировать ее, сообщили в Dodo Brands. В Петербурге будет создан единый учебный центр и отдельный штат для поиска помещений для открытия заведений.

Инвестиции в открытии каждой точки составят от 15 до 20 млн рублей. Вступительный взнос – 500 тысяч рублей. Роялти – в первый и второй год 1% и 2 % соответственно, далее – 5%. Срок окупаемости точки – от 36 месяцев, уточнили в Dodo Brands.

Сеть «Донер 42» насчитывает 6 партнерских точек и одну собственную в Москве. В стадии открытия находятся 3 заведения в Иркутске, Ульяновске и Новом Уренгое.

Фото на обложке: Dodo Brands

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