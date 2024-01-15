«Яндекс Лавка» запускает франшизу на дарксторы

«Яндекс Лавка» в городах присутствия запустила франчайзинговую программу на дарксторы. Такие проекты были у крупных маркетплейсов и некоторых офлайн-ритейлеров, пишет «Ъ».

Первые дарксторы по франшизе планируется открыть в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Площадь даркстора не должна быть меньше 250 кв. м., инвестиции в открытии одного составят от 2 млн рублей, паушальный взнос — от 500 тыс. рублей в год. По оценке сервиса, эти вложения можно окупить за полтора, при этом товарооборот одного объекта составит 10–15 млн рублей в месяц, а размер роялти — до 5% от товарооборота.

Эксперты считают, что операторам доставки сложно контролировать качество товаров и услуг, предоставляемых партнерскими дарксторами.

Фото на обложке: «Яндекс Лавка» / VK