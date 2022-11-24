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Мошенники за три месяца похитили 4 млрд рублей у клиентов банка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В июле-сентябре финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев.

Мошенники за три месяца похитили 4 млрд рублей у клиентов банка

В третьем квартале также увеличилась доля хищений с помощью социальной инженерии — 54,1% против 44,8% во втором квартале, пишут «Ведомости».

Банк России связывает это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов, говорится в обзоре регулятора. В июле-сентябре было заблокировано практически 4 тыс. таких ресурсов, что примерно на 37% больше предыдущего квартала.

Доля возвращенных клиентам средств продолжает падать последние три года. Банки в этом квартале вернули 3,4% похищенных денег, или 135 млн рублей.

Руководитель группы по защите от фишинга центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Иван Лебедев объяснил рост поддельных сайтов распространением популярной схемы «Мамонт», где у граждан под предлогом фейковой покупки, доставки или аренды похищают деньги и даные банковских карт. 

Эксперт также сообщил, что добавились новые схемы, связанные с информационной повесткой: оплата сервисов и приложений, которые перестали работать в России, фейковые приложения банков в AppStore, товары из ИКЕА, отсрочка от мобилизации и т. д.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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