В России интернет-мошенники поспешили воспользоваться санкциями

Мошенники также создают клоны платформ доставки приостановивших работу в России мировых брендов и сайты, которые предлагают приобрести валюту по курсу ниже официального, сообщил «Известиям» руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

По словам специалиста, схема обмана во всех вышеуказанных вариантах практически одинаковая: заставить потенциальную жертву перевести денежные средства со своей банковской карты на счета злоумышленников. Такие привлекательные предложения не только гуляют по сети, но и адресно рассылаются через мессенджеры и по электронной почте.

Петр Куценко добавил, что на просторах интернета появились поддельные сайты СБП. С их помощью злоумышленники выманивают у граждан данные банковских карт и оплачивают для себя различные услуги.

В России удвоилось число фишинговых онлайн-магазинов техники Apple, Samsung и других брендов после приостановки официальных продаж. Мошенники предлагают дешевые смартфоны, требуя стопроцентную предоплату. Клиенты-жертвы могут лишиться денег и персональных данных.

В марте специалисты зарегистрировали в зоне .ru не менее 20 онлайн-магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров. Часть из них уже работает, остальные находятся на стадии заполенения. В этом месяце количетво мошеннических ресурсов превысило на 30% среднегодовые показатели.

В марте продажи смартфонов Huawei выросли на 300%, Oppo и Vivo – на 200%. До начала военной операции на Украине спрос на китайские смартфоны падал. В конце февраля россияне чаще покупали смартфоны из среднего и высокого ценовых сегментов под брендами Samsung и Apple. В марте российский покупатель переключился на более бюджетные варианты, которыми и являются китайские смартфоны.

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