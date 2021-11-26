Россияне могут потерять из-за мошенников 300 млн рублей в «черную пятницу»

Объем украденных у россиян денег по итогам распродаж в «черную пятницу» может превысить 300 млн рублей, прогнозируют эксперты Zecurion. Чаще всего мошенники создают сайты-клоны интернет-магазинов и привлекают клиентов аномальными скидками.

Прогноз объема краж в «черную пятницу» 2021 года в 300 млн рублей основан на статистике продаж в периоды аналогичных акций за прошлые годы, сообщили «Известия». Также специалисты учитывали ожидания ритейла от ближайшей акции и эмпирические оценки мошеннических трансакций исходя из текущего уровня киберугроз, осведомленности и настороженности пользователей.

Большой объем неправомерных списаний в период распродаж эксперты объясняют ажиотажем со стороны покупателей и продавцов. По данным исследования, 64% россиян планируют принять участие в акциях. Это дает возможность замаскировать мошенническое акции под настоящие. Кроме того, пользователи зачастую становятся невнимательными, когда стремятся получить выгодную цену.

Основной схемой кибермошенничества традиционно остается распространение фишинговых писем, связанных со специальными предложениями продажи товаров и оказания услуг, сообщили в «Инфосистемы Джет».

По данным компании, другим актуальным направлением атак является таргетинговая и контекстная реклама, которая размещается на популярных ресурсах. В данном случае мошенники надеются на то, что потенциальная жертва перейдет по ссылке из рекламы и купит у них фейковый товар, потому что доверяет ресурсам, где эта реклама публикуется.

Согласно данным ЦБ, за второй квартал 2021 года объем списаний без согласия клиентов при оплате товаров и услуг в интернете составил 857 млн рублей. Это всего втрое больше, чем прогнозируемые кражи по итогам распродажи в ноябре.

В Wildberries отметили рост популярности мошеннических рассылок от имени маркетплейса в 2021 году. Онлайн-ритейлерподчеркнул, что информация об этом передается в правоохранительные органы. В «Авито» сообщили, что служба информационной безопасности регулярно мониторит подозрительные активности и оперативно блокирует любые попытки создания фишинговых сайтов, имитирующих интерфейс площадки.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты советуют внимательно относиться к сайтам интернет-магазинов. Не следует доверять сообщениям из массовых рассылок и с незнакомых номеров, а также в тематических группах. Кроме того, преступники могут присылать фальшивые купоны, с целью заставить жертву перейти на нужный сайт или совершить конкретные действия.

Реальные продавцы не станут торговать ходовым товаром себе в убыток — скидка и ее размер должны быть адекватны, подчеркивают эксперты. Оплачивать покупку лучше по факту получения, рекомендуют специалисты. Для онлайн-платежей лучше завести отдельную виртуальную карту с минимально необходимой суммой на счету или установить там лимиты расходов.

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