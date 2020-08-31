Количество дел о мошенничестве выросло на треть во время пандемии
На фоне пандемии коронавируса в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику генпрокуратуры.
За время самоизоляции количество случаев мошенничества выросло на 36%. Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тысячи случаев мошенничества, из них больше двух третей (71%) — по телефону или через интернет. В апреле–июне прошлого года на долю телефонных и интернет-мошенников приходилось только 50% преступлений.
Распространенные случаи мошенничества во время пандемии:
- фишинговые рассылки от имени международных организаций — например, Всемирной организации здравоохранения;
- продажа поддельных цифровых пропусков для передвижения по Москве;
- подделка сайтов доставки и интернет-магазинов, которые воровали данные банковских карт пользователей;
- обещание быстрого заработка в интернете — например, с помощью опросов или майнинга криптовалют;
- создание сайтов для «продажи» вакцины или лекарств от коронавируса.
Как отмечают опрошенные РБК эксперты, росту мошенничеств во время самоизоляции способствовало закрытие большинства торговых точек и увеличение спроса на онлайн-покупки.
Фото: honzik7 / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter