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Количество дел о мошенничестве выросло на треть во время пандемии

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

На фоне пандемии коронавируса в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику генпрокуратуры. 

Количество дел о мошенничестве выросло на треть во время пандемии

За время самоизоляции количество случаев мошенничества выросло на 36%. Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тысячи случаев мошенничества, из них больше двух третей (71%) — по телефону или через интернет. В апреле–июне прошлого года на долю телефонных и интернет-мошенников приходилось только 50% преступлений.

Распространенные случаи мошенничества во время пандемии:

  • фишинговые рассылки от имени международных организаций — например, Всемирной организации здравоохранения;
  • продажа поддельных цифровых пропусков для передвижения по Москве;
  • подделка сайтов доставки и интернет-магазинов, которые воровали данные банковских карт пользователей;
  • обещание быстрого заработка в интернете — например, с помощью опросов или майнинга криптовалют;
  • создание сайтов для «продажи» вакцины или лекарств от коронавируса.

Как отмечают опрошенные РБК эксперты, росту мошенничеств во время самоизоляции способствовало закрытие большинства торговых точек и увеличение спроса на онлайн-покупки. 

Фото: honzik7 / Shutterstock

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