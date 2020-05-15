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В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В России на фоне эпидемии коронавируса появился новый вид мошенничества с кредитными историями. Об этом пишут «Известия». 

В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

Мошенники пользуются проблемами людей с обслуживанием долга и завлекают их на фальшивые сайты для получения кредитной истории. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте число обращений к таким сайтам выросло на 70% по сравнению с февралем — до 83,6 тысячи человек.

На фальшивых сайтах пользователям предлагают получить кредитную историю за 299 рублей. Еще мошенники предлагают улучшить кредитную историю — за 10-300 тысяч рублей. Кроме денег, злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователей. 

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по массовости новый вид мошенничества сопоставим с банковским. По его оценке, ущерб от деятельности мошенников составляет миллионы рублей.

«Даже активные заемщики часто не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована», — отметил Волков. 

В НБКИ подчеркивают, что мошенники не могут иметь доступ к кредитным историям. Их могут запрашивать только заемщик или его банк-кредитор. 

Обрабатывать и предоставлять кредитные истории могут только организации из соответствующего реестра ЦБ РФ. Сейчас в списке 10 организаций. 

Дважды в год узнать кредитную историю можно бесплатно. Внести изменения в кредитную историю невозможно.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

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20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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