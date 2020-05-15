В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

В России на фоне эпидемии коронавируса появился новый вид мошенничества с кредитными историями. Об этом пишут «Известия».

Мошенники пользуются проблемами людей с обслуживанием долга и завлекают их на фальшивые сайты для получения кредитной истории. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте число обращений к таким сайтам выросло на 70% по сравнению с февралем — до 83,6 тысячи человек.

На фальшивых сайтах пользователям предлагают получить кредитную историю за 299 рублей. Еще мошенники предлагают улучшить кредитную историю — за 10-300 тысяч рублей. Кроме денег, злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователей.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по массовости новый вид мошенничества сопоставим с банковским. По его оценке, ущерб от деятельности мошенников составляет миллионы рублей.

«Даже активные заемщики часто не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована», — отметил Волков.

В НБКИ подчеркивают, что мошенники не могут иметь доступ к кредитным историям. Их могут запрашивать только заемщик или его банк-кредитор.

Обрабатывать и предоставлять кредитные истории могут только организации из соответствующего реестра ЦБ РФ. Сейчас в списке 10 организаций.

Дважды в год узнать кредитную историю можно бесплатно. Внести изменения в кредитную историю невозможно.

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