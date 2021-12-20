Подписчики «Яндекс Go» в социальной сети лишились денег, став жертвами мошенников

«Яндекс» оказался в центре скандала. Пользователи «ВКонтакте» получили от официальной группы сервиса «Яндекс Go» приглашение поучаствовать в розыгрыше и получить $3 тысячи. О том, что розыгрыш является фейком, подписчики «Яндекс Go» узнали только после того, как ввели данные банковской карты и лишились своих денег.

Обновлено в 17:20 20 декабря. RB получил от «Яндекс Go» комментарий по ситуации. Представитель пресс-службы рассказал, что группу «Яндекс Go» в «ВКонтакте» взломали, и компания не имеет отношения к конкурсу, в котором пользователей приглашали принять участие. Перед подписчиками группы извинились, отметив, что фейковые сообщения была удалены «через 2 минуты после рассылки».

«Сейчас мы совместно с ВКонтакте предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая», – подчеркнули в пресс-службе «Яндекс Go».

Лента комментариев под постами в официальной группе «Яндекс Go» усыпана комментариями подписчиков группы. Они жалуются на то, что «яндекс украл их деньги», и требуют от компании вернуть им «украденные» средства.

Фото: Forbes

Пользователи стали жертвой мошеннической атаки: они получили от «Яндекс Go» приглашение стать участниками розыгрыша и получить $3 тысячи (~232 тыс. рублей). От них попросили только ввести данные своей банковской карты для перечисления выигрыша – сделать это нужно было, перейдя на сайт по ссылке из приглашения. После того, как «участники розыгрыша» сделали это, с их банковских карт были списаны деньги, а «выигрыш» так и не был перечислен.

В комментариях к последним постам «Яндекс Go» пользователи жалуются в частности на то, что не могут сообщить службе поддержки о сложившейся ситуации, потому что их добавили в черный список.

RB направил в пресс-службе «Яндекс Go» запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но к моменту публикации материала не получил ответа.

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