Аналитики назвали 5 самых распространенных мошеннических схем в период новогодних праздников

В преддверии Нового года аналитики составили список самых распространенных мошеннических схем, которые используются в период новогодних праздников. Все они связаны с покупкой товаров или оплатой услуг онлайн.

О схемах, которыми пользуются мошенники для доступа к кошелькам россиян, рассказали в компании ESET. Эти схемы, отметили специалисты, особо популярны в период новогодних праздников.

СМС с поздравлениями. Мошенники присылают сообщения с текстом наподобие «дарим вам бонусы» и ссылкой для получения этих бонусов. Ссылка может вести на фишинговый сайт компании, которая прислала подарок. Там пользователь вводит свои данные, после чего устройство заражается вирусной программой. Она может незаметно собирать пароли, информацию по карте и другие данные, что в итоге приводит к потере денег. Новогодние выплаты от государства. Мошенники активизируются сразу после того, как власти объявляют о каких-либо выплатах перед Новым годом. Появляются сайты банков или юридических фирм, которые, якобы, помогают в оформлении этих выплат. Там пользователи вводят данные своих карт, после чего лишаются своих денег. Поддельные сайты по доставке еды. Мошенники готовятся к сезону длинных выходных и создают в их преддверии поддельные сайты компаний по доставке еды. Они, отмечают специалисты, практически идентичны оригинальным. Как только пользователь вводит данные своей карты при завершении заказа, эти данные перехватываются и оказываются в распоряжении мошенников. Фиктивные поездки и туры. Мошенники создают клоны сайтов туроператоров и продают несуществующие турпутевки. После оформления пользователю присылают похожий на настоящий поддельный ваучер и просят внести предоплату. После оплаты мошенники пропадают. Ски-пассы на горнолыжные курорты. В высокий сезон билет на катания стоят дороже, поэтому люди пытаются сэкономить на их покупке и ищут более привлекательные предложения на рынке. Мошенники этим пользуются и продают поддельные ски-пассы. Человек узнает, что купил не настоящий абонемент только когда прибывает на курорт.

По данным Банка России, за третий квартал 2021 года мошенники украли у россиян 3,2 млрд рублей – это на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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