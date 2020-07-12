Мошенники придумали новую схему обмана при продаже смартфонов

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройство в лизинг и перепродают его. Через некоторое время смартфон блокируется из-за отсутствия платежей. Об этом «РИА Новостям» рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

По словам Пителинского, мошенники используют программу Samsung Upgrade. Она позволяет за небольшую ежемесячную плату пользоваться смартфоном, а через год — бесплатно обменять его на новый или выкупить. Процесс оформления подписки проходит в онлайн-режиме.

Юридически это лизинг, отмечает эксперт. Мошенники регистрируются в программе через подставных лиц.

«После получения гаджетов организаторы перепродают их, часто по очень привлекательным ценам на сайтах бесплатных объявлений или рынках. Первоначального взноса в программе нет, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально», — говорит эксперт.

Однако через некоторое время на смартфон начинают приходить сообщения с просьбой внести очередной платеж по лизингу. Если владелец не платит, устройство блокируется. Обойти блокировку невозможно, так как требуется замена материнской платы.

По словам Пителинского, с момента запуска программы такие случаи мошенничества выявлены в шести регионах России, а также в Беларуси и Казахстане.

Чтобы не потерять деньги, эксперт советует по возможности покупать смартфоны в официальных магазинах и с осторожностью относиться к покупке «с рук» или в сомнительных точках перепродажи.

Кроме того, стоит обратить внимание на цену. Мошенники часто продают смартфоны по цене, значительно ниже рыночной.

Также перед покупкой стоит проверить устройство по уникальному идентификатору устройства (IMEI) — не находится ли оно в лизинге.