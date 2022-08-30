Мошенники стали активно спекулировать на названиях уходящих брендов

С начала года количество мошеннических сайтов под известные бренды увеличилось на 579% год к году. Злоумышленники используют свыше 2,1 тыс. марок команий из сферы онлайн-ритейла, телекоммуникаций, сферы услуг, банковского сектора и т. д. В конце прошлого года их было всего 120.

Ежемесячные потери пользователей от подобного мошенничества в мире Group-IB оценили в $80 млн (5,9 млрд руб.), не выделяя Россию, пишет «Коммерсантъ».

Основная часть таких сайтов связана с фейковыми розыгрышами ценных призов от имени известных компаний. Мошенники также наживаются на зарубежных брендах, которых недавно объявили об уходе с российского рынка.

Например, схемы могут быть связаны с фейковыми виртуальными картами оплаты в AppStore и PlayStation Store или покупкой доступов к сервисам Spotify Premium, Pornhub, а также товаров, например IKEA.

«Самый массовый случай — это сайты, предлагающие купить бумагу, особенно в тот период, когда были перебои с поставкой товара. В основном такое мошенничество нацелено на мелкий и средний бизнес», — уточнил гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.

Назвать точную сумму похищенных средств трудно, так как многие россияне умалчивают о об этом или не знают, куда обратиться за помощью.

Эксперты уверены, что спрос на товары ушедших из России брендов стабилизируется, а граждане научатся отличать новых поставщиков от мошенников. Для этого продавцам стоит реализовывать товары через зарекомендовавшие себя маркетплейсы, а не открывать новые платформы.

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