Мошенники в Telegram стали маскироваться под сервисы для онлайн-обмена валюты

По данным специалистов, злоумышленники создали ресурс, на котором предлагют обменять валюту и криптовалюту. Желающих они просят перейти в Telegram-бот. При покупке валюты наличными им предлагается оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн любым способом и забрать наличные в пункте выдачи.

«Оператор» уточняет удобную для клиента точку выдачи и время, желаемый номинал купюр, а также ФИО получателя денег и его номер телефона, банк для оплаты. Пользователю сообщают, что он получит средства в течение часа после того, как переведет деньги. Но фактически он просто теряет свои средства и подвергает риску личные данные.



В «Лаборатории» рекомендовали насторожиться, если реквизиты для оплаты показывают, что деньги необходимо перевести не юридическому, а физическому лицу — по номеру телефона. Также стоит пользоваться только официальными, надежными сервисами.

В июле мошенники начали использовать новую схему в мессенджере Telegram. Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей и просят их знакомых перевести деньги на свой банковский счет. Для этого они используют поддельный дизайн карт крупных банков.

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