Киберпреступники украли у клиентов российских банков 3,2 млрд рублей в третьем квартале 2021 года, что на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Центральный банк (ЦБ).

Мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей в третьем квартале