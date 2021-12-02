Мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей в третьем квартале

Киберпреступники украли у клиентов российских банков 3,2 млрд рублей в третьем квартале 2021 года, что на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Центральный банк (ЦБ).
При этом пострадавшим удалось вернуть лишь 7,7% от похищенных мошенниками средств.
Всего злоумышленники совершили более 256 тыс. операций без согласия потребителей после 183 тыс. в третьем квартале 2020 года. При этом доля хищений, осуществленных с использованием метода социальной инженерии, по данным ЦБ, снизилась с 63,8 до 41%.
При оплате клиентами товаров и услуг в интернете было совершено более 180 тыс. хищений. Еще 52 тыс. хищений у физических лиц мошенники осуществили через сервисы дистанционного банковского обслуживания. Более 22 тыс. незаконных операций провели с использованием банкоматов, терминалов и импринтеров.
Также регулятор зафиксировал резкий рост фишинговых атак, направленных на банковских клиентов. Их число увеличилось на 630% по сравнению с третьим кварталом 2020 года до 1,9 тыс. случаев. Количество атак с применением метода социальной инженерии возросло на 163,5% до 12 тыс.
За третий квартал ЦБ выявил 1,9 тыс. мошеннических ресурсов. Количество финансовых пирамид увеличилось более чем в 16 раз до 114 штук. При этом количество сайтов нефинансовых организаций и компаний, маскирующихся под реально существующие финансовые организации, снизилось на 5,4% и составило 1,5 тыс.
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Фото на обложке: Suradech Prapairat /
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