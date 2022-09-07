Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мошенники стали предлагать удаленный доступ к машинам каршеринга

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники в России стали предлагать купить удаленный доступ к машинам одной из каршеринговых компаний. Пользователь с помощью такого доступа сможет отслеживать местоположение автомобиля, открывать и закрывать его, включать и выключать двигатель.

Мошенники стали предлагать удаленный доступ к машинам каршеринга

Злоумышленники могут выключить двигатель, заблокировать двери, создав аварийную ситуацию, чтобы вытянуть из жертвы деньги, сообщили «Известия».

Мошенники также могут получить доступ к персональным данным из приложения пользователя, узнать его ФИО, маршруты поездок и даже информацию о кредитной карте.

Собеседники «Известий» в четырех каршеринговых компаниях заявили, что возможности удаленно заблокировать двигатель нет. В то же время специалисты по информационной безопасности уверены в обратном.

Во втором квартале 2022 года количество кибератак на транспорт выросло в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2021-го, рассказали в компании Positive Technologies.

Фото на обложке: guteksk7 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартапчики: Каршеринг BelkaCar
  2. 2 Екатерина Макарова (BelkaCar): «3 попытки угона, 3 мошенничества, 20 фейковых аккаунтов. 2017, мы готовы!»
  3. 3 Каршеринги Москвы и Санкт-Петербурга
  4. 4 Скандалы года: уроки кризисных коммуникаций
  5. 5 В чем может проявляться недобросовестная конкуренция и как с ней бороться

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

10 сентября 2022

Конкурс грантов Global Shift

Все ВОЗМОЖНОСТИ