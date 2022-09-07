Мошенники стали предлагать удаленный доступ к машинам каршеринга

Мошенники в России стали предлагать купить удаленный доступ к машинам одной из каршеринговых компаний. Пользователь с помощью такого доступа сможет отслеживать местоположение автомобиля, открывать и закрывать его, включать и выключать двигатель.

Злоумышленники могут выключить двигатель, заблокировать двери, создав аварийную ситуацию, чтобы вытянуть из жертвы деньги, сообщили «Известия».

Мошенники также могут получить доступ к персональным данным из приложения пользователя, узнать его ФИО, маршруты поездок и даже информацию о кредитной карте.

Собеседники «Известий» в четырех каршеринговых компаниях заявили, что возможности удаленно заблокировать двигатель нет. В то же время специалисты по информационной безопасности уверены в обратном.

Во втором квартале 2022 года количество кибератак на транспорт выросло в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2021-го, рассказали в компании Positive Technologies.

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