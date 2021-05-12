Минцифры начал принимать заявки от IT-стартапов на бесплатное участие в собственном акселераторе

Министерство цифрового развития России совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустили акселератор «Спринт» для российских IT-стартапов, сообщается на сайте Минцифры. Участие в нем бесплатное, программу развития проекта обещают полностью субсидировать.

Заявки начали принимать 12 мая на сайте ФРИИ. В «Спринте» ждут разработчиков решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео, аудиосервисов, мессенджеров и других продуктов, пояснили в ведомстве. Критерии отбора подробно описаны в конкурсной документации.

«Минцифры полностью субсидирует программу – предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие безвозмездно. При этом интеллектуальные права на продукты останутся у разработчиков», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин. Он добавил, что по плану до 2024 года выпускниками акселератора станут более 400 компаний.

Своей задачей акселератор видит развитие технологических стартапов и «масштабирование проектов от первых продаж до кратного увеличения выручки».

Прием заявок продлится до 10 июня. Старт программы назначен на 22 июля.

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