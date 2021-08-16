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TAD Development выпустила бесплатное приложение для расшифровки аудио

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IT-компания TAD Development выпустила бесплатное приложение для расшифровки аудио. Оно работает на ИИ и транскрибирует аудио на английском и русском языках, в том числе с участием нескольких спикеров.

TAD Development выпустила бесплатное приложение для расшифровки аудио

Сервис называется «AI-секретарь». Он доступен на сайте, а также в виде приложения для устройств на Android и iOS

Разработчики уточнили, что в полученном в результате расшифровки тексте будет соблюдена орфография и пунктуация. Есть поддержка аудио с несколькими спикерами – нужно указать их количество, и система самостоятельно разделит текст на реплики.

«Сервис “AI Секретарь” спроектирован так, чтобы удовлетворять запросам как отдельных пользователей, так и бизнеса. Корпоративным заказчикам мы предлагаем возможность развернуть сервис во внутреннем контуре компании без доступа к интернету или же использовать распознавание в качестве SaaS-решения», – отметил енеральный директор TAD Development Тарас Федоров.

Сервис поддерживает почти все аудиоформаты и видео в форматах mp4 и mov. Текст расшифровки хранится в облаке, скачать документ с ним можно в формате docx.

«Функционал приложения остаётся бесплатным, так как для распознавания не используются сторонние SaaS-решения», – подчеркнули разработчики.

Расшифровщик работает с английским и русским языком. В TAD Development планируют добавить поддержку испанского, а также интегрироваться с Zoom.

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Фото: Shutterstock.com

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