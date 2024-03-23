Крупные российские операторы отменили плату за звонки в экстренные службы

Российские сотовые операторы из так называемой большой четверки отменили плату за звонки на номера горячих линий экстренных служб в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не будут списывать деньги за такие разговоры вплоть до 5 апреля включительно.
Мера будет действовать до 5 апреля для абонентов из всех регионов, пишет «Коммерсантъ».
Как уточнили агентству ТАСС в Tele2, звонки в экстренные службы будут бесплатными для абонентов всех тарифов. Также не будет взиматься плата за звонки по номерам подмосковного Минздрава и в справочные службы для получения сведений о пострадавших и поступающих в больницы.
Также обнуляется плата за звонки на линию психологической помощи МЧС.
Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел террористический акт. Несколько вооруженных мужчин в камуфляже проникли в здание и открыли огонь по посетителям делового центра и концертного зала. Позднее в здании начался пожар, к утру 23 марта часть сооружения полностью выгорела.
По информации экстренных служб, разбор завалов продлится по меньшей мере несколько суток.
По состоянию на 14:20 Следственный комитет подтвердил гибель 115 человек в результате теракта. По неофициальным данным число жертв уже достигло 150 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что число погибших будет увеличиваться по мере разбора завалов.
Фото на обложке: McLittle Stock /
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