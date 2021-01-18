Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Mail.ru Group и GeekBrains предоставят бесплатный доступ к модулю программы Digital MBA

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

Пройти бесплатный модуль будет возможно с помощью специального интерактивного чат-бота. Пользователей ждут видеозаписи выступлений, чек-листы от экспертов, симулятор создания продукта. 

Mail.ru Group и GeekBrains предоставят бесплатный доступ к модулю программы Digital MBA

Создатели программы адаптировали актуальные и обсуждаемые материалы из учебных модулей Digital MBA для чат-бота в Telegram. С помощью него участники смогут:

  • найти и оценить идею продукта;
  • понять, что не стоит делать при запуске стартапа;
  • посчитать рентабельность продукта относительно рынка;
  • узнать, что такое приоритезация продуктовых гипотез и как провести customer development.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Информацию собрали эксперты базового обучающего модуля Digital MBA с опытом создания цифровых продуктов:

  • Сергей Негодяев (директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по работе с портфельными компаниями);
  • Дарья Шубина (продакт-менеджер образовательного направления Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ));
  • Лиана Расулова (сооснователь сообщества Startup Kaliningrad и менеджер программы развития отраслевых центров компетенций «Росатома» ).

Подробнее о программе Digital MBA — на сайте

Фото на обложке: ImYanis/Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

23 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

31 января 2021

Конкурс по искусственному интеллекту для детей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма