Mail.ru Group и GeekBrains предоставят бесплатный доступ к модулю программы Digital MBA

Пройти бесплатный модуль будет возможно с помощью специального интерактивного чат-бота . Пользователей ждут видеозаписи выступлений, чек-листы от экспертов, симулятор создания продукта.

Создатели программы адаптировали актуальные и обсуждаемые материалы из учебных модулей Digital MBA для чат-бота в Telegram. С помощью него участники смогут:

найти и оценить идею продукта;

понять, что не стоит делать при запуске стартапа;

посчитать рентабельность продукта относительно рынка;

узнать, что такое приоритезация продуктовых гипотез и как провести customer development.

Информацию собрали эксперты базового обучающего модуля Digital MBA с опытом создания цифровых продуктов:

Сергей Негодяев (директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по работе с портфельными компаниями);

Дарья Шубина (продакт-менеджер образовательного направления Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ));

Лиана Расулова (сооснователь сообщества Startup Kaliningrad и менеджер программы развития отраслевых центров компетенций «Росатома» ).

Подробнее о программе Digital MBA — на сайте.

Фото на обложке: ImYanis/Shutterstock.com