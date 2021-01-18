Mail.ru Group и GeekBrains предоставят бесплатный доступ к модулю программы Digital MBA

Ирина Печёрская
Пройти бесплатный модуль будет возможно с помощью специального интерактивного чат-бота. Пользователей ждут видеозаписи выступлений, чек-листы от экспертов, симулятор создания продукта.
Mail.ru Group и GeekBrains предоставят бесплатный доступ к модулю программы Digital MBAИрина Печёрская
Создатели программы адаптировали актуальные и обсуждаемые материалы из учебных модулей Digital MBA для чат-бота в Telegram. С помощью него участники смогут:
- найти и оценить идею продукта;
- понять, что не стоит делать при запуске стартапа;
- посчитать рентабельность продукта относительно рынка;
- узнать, что такое приоритезация продуктовых гипотез и как провести customer development.
Информацию собрали эксперты базового обучающего модуля Digital MBA с опытом создания цифровых продуктов:
- Сергей Негодяев (директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по работе с портфельными компаниями);
- Дарья Шубина (продакт-менеджер образовательного направления Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ));
- Лиана Расулова (сооснователь сообщества Startup Kaliningrad и менеджер программы развития отраслевых центров компетенций «Росатома» ).
Подробнее о программе Digital MBA — на сайте.
Фото на обложке: ImYanis/Shutterstock.com
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