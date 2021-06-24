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Аналогов нет: в России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству – квартиру, машину или другое имущество можно приобрести с дисконтом до 50%, обещают в компании-разработчике. Сервис работает на ИИ и при подборе лотов ориентируется на интересы пользователя.

Аналогов нет: в России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству

Сервис «Торги по банкротству» в TenChat полностью бесплатный, в отличие от существующих аналогов, заверил разработчик. Приложение агрегирует лоты со всех 46 официальных торговых площадок России. Работает с использованием технологий ИИ, при подборе лота ориентируясь на интересы пользователя.

«Пользователям приложения, которых уже более 60 тысяч, сегодня доступны: режим автоподбора государственных тендеров “Гостиндер”, сервис анализа контрагентов, финансовый маркетплейс с продуктами для бизнеса и личных нужд», – отметил глава группы ВБЦ, основатель TenChat Семен Теняев.

Разработчики планируют добавить функцию подбора коммерческих торгов, поиска субподрядов, торгов муниципальным имуществом.

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Фото: ВБЦ

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