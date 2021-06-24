Аналогов нет: в России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству

В России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству – квартиру, машину или другое имущество можно приобрести с дисконтом до 50%, обещают в компании-разработчике. Сервис работает на ИИ и при подборе лотов ориентируется на интересы пользователя.
Сервис «Торги по банкротству» в TenChat полностью бесплатный, в отличие от существующих аналогов, заверил разработчик. Приложение агрегирует лоты со всех 46 официальных торговых площадок России. Работает с использованием технологий ИИ, при подборе лота ориентируясь на интересы пользователя.
«Пользователям приложения, которых уже более 60 тысяч, сегодня доступны: режим автоподбора государственных тендеров “Гостиндер”, сервис анализа контрагентов, финансовый маркетплейс с продуктами для бизнеса и личных нужд», – отметил глава группы ВБЦ, основатель TenChat Семен Теняев.
Разработчики планируют добавить функцию подбора коммерческих торгов, поиска субподрядов, торгов муниципальным имуществом.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: ВБЦ
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Group IB: количество кибератак на объекты инфраструктуры в России выросло втрое
- 2 Корпоративный акселератор GenerationS представил карту стартапов, успешно переживших пандемию
- 3 Инвестиционный директор РВК Алексей Басов покинет должность
- 4 «Ростелеком» и резидент «Сколково» Qligent создадут совместное предприятие
- 5 «Профи.ру» купит сервис подбора психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей