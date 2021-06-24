В России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству – квартиру, машину или другое имущество можно приобрести с дисконтом до 50%, обещают в компании-разработчике. Сервис работает на ИИ и при подборе лотов ориентируется на интересы пользователя.

Аналогов нет: в России создали первый бесплатный мобильный агрегатор торгов по банкротству