Власти продлили бесплатный проезд по федеральным трассам для электромобилей

В России продлят на 2024 год право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для владельцев электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Этой преференцией водителей электрокаров наделили в 2023 году. Преимущество было предоставлено в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

По оценке властей, проект оказался успешным. Льготой за год воспользовались порядка 5 тыс. водителей, которые совершили около 315 тыс. проездов.

С 19 января бесплатный проезд для электрокаров будет возобновлен. Льгота действует на трассах: М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД и северный обход Одинцово. Также бесплатно такие машины смогут проехать отрезок от 15-го по 58-й км трассы М-11.

В правительстве указали, что данная мера стала одним из факторов, влияющих на покупку электромобиля. По данным властей, средний прирост их числа в регионах, которые прилегают к платным участкам трасс, составил в 2023 году 70%. В остальных регионах показатель находится на уровне 40%.

Также благодаря действию льготы увеличилась загрузка зарядных станций, что делает бизнес по развитию зарядной инфраструктуры более привлекательным для предпринимателей.

Продажи новых электромобилей в России составили около 14 тыс. Это рост в 4,7 раза, свидетельствуют данные «Автостата».

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