МТС запустила бесплатный онлайн-сервис регистрации бизнеса

МТС поможет бесплатно зарегистрировать бизнес. Новый онлайн-сервис сам сформирует пакет документов для подачи в налоговую, а курьер приедет, оформит электронную подпись, которой можно подписать документы перед их онлайн подачей в ФНС.
В новом сервисе МТС можно бесплатно зарегистрировать ИП или ООО, рассказали в пресс-службе организации.
Для подачи заявки нужно заполнить анкету, указав номер СНИЛС, данные паспорта и заявки на открытие счета в банке. Сервис самостоятельно сформирует необходимый для подачи в налоговую службе пакет документов. Процесс занимает в среднем 15 минут, уточнили в МТС.
Пользователь сервиса может либо самостоятельно скачать документы и отвезти в налоговую, либо сделать это онлайн через сервис. Курьер приедет, проверит корректность указанных данных, поможет с оформлением электронной подписи (если потребуется). С ее помощью можно подписать документы перед тем, как подать их на регистрацию онлайн.
В МТС отметили, что многие начинающие предприниматели боятся столкнуться с бумажной волокитой и сложностями при регистрации своего бизнеса. Сервис поможет нивелировать эту проблему.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
- 2 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
- 3 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
- 4 Цифры дня. $1499 за набор виртуальной реальности
- 5 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022