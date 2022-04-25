МТС запустила бесплатный онлайн-сервис регистрации бизнеса

МТС поможет бесплатно зарегистрировать бизнес. Новый онлайн-сервис сам сформирует пакет документов для подачи в налоговую, а курьер приедет, оформит электронную подпись, которой можно подписать документы перед их онлайн подачей в ФНС.

В новом сервисе МТС можно бесплатно зарегистрировать ИП или ООО, рассказали в пресс-службе организации.

Для подачи заявки нужно заполнить анкету, указав номер СНИЛС, данные паспорта и заявки на открытие счета в банке. Сервис самостоятельно сформирует необходимый для подачи в налоговую службе пакет документов. Процесс занимает в среднем 15 минут, уточнили в МТС.

Пользователь сервиса может либо самостоятельно скачать документы и отвезти в налоговую, либо сделать это онлайн через сервис. Курьер приедет, проверит корректность указанных данных, поможет с оформлением электронной подписи (если потребуется). С ее помощью можно подписать документы перед тем, как подать их на регистрацию онлайн.

В МТС отметили, что многие начинающие предприниматели боятся столкнуться с бумажной волокитой и сложностями при регистрации своего бизнеса. Сервис поможет нивелировать эту проблему.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock