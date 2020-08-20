Гендиректор Black Star Burger запустит сеть по продаже хот-догов

Сооснователь и гендиректор сети закусочных Black Star Burger Юрий Левитас запустит сеть фастфуда. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Левитаса.

Левитас планирует развивать сеть по продаже хот-догов под брендом «Фридог». В сентябре предприниматель рассчитывает открыть в Москве до 40 точек продаж хот-догов, а затем за счет франчайзи — до 500 заведений по всей стране в течение двух лет.

По словам Левитаса, франчайзи будут отбираться на конкурсной основе без паушального взноса.

Это упростит вход в проект для франчайзи и позволит быстро масштабировать бизнес, считает предприниматель

Под брендом «Фридог» будут открываться небольшие точки, работающий в формате навынос. В том числе они появятся в торговых и бизнес-центрах. Средний чек в заведениях «Фридог» — 270 рублей.