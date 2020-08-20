Гендиректор Black Star Burger запустит сеть по продаже хот-догов
Сооснователь и гендиректор сети закусочных Black Star Burger Юрий Левитас запустит сеть фастфуда. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Левитаса.
Левитас планирует развивать сеть по продаже хот-догов под брендом «Фридог». В сентябре предприниматель рассчитывает открыть в Москве до 40 точек продаж хот-догов, а затем за счет франчайзи — до 500 заведений по всей стране в течение двух лет.
По словам Левитаса, франчайзи будут отбираться на конкурсной основе без паушального взноса.
Это упростит вход в проект для франчайзи и позволит быстро масштабировать бизнес, считает предприниматель
Под брендом «Фридог» будут открываться небольшие точки, работающий в формате навынос. В том числе они появятся в торговых и бизнес-центрах. Средний чек в заведениях «Фридог» — 270 рублей.
Как рассказала изданию директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина, предприниматель ищет площадки до 20 кв. м с хорошим трафиком. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков оценивает инвестиции в каждую точку примерно в $30 тыс. Таким образом, общие затраты в проект на первом этапе могут обойтись в $1,2 млн.
Фото: JeniFoto / Shutterstock
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