Идет регистрация на конференцию по удаленному управлению бизнесом

С 29 по 30 сентября пройдет онлайн-конференция Freedom Business Summit 2020. Предприниматели, инвесторы и другие эксперты из разных стран расскажут, как развивать компанию удаленно. Участие бесплатное после регистрации.

В программе — выступления спикеров, общение с другими гостями и работа в формате мастермайнд-групп, где представители делового сообщества смогут вместе обсудить решение профессиональных проблем. По словам организаторов, конференция будет полезна основателям стартапов, компаний из сферы электронной коммерции, владельцам агентств, консультантам и фрилансерам.

Спикеры — предприниматели и топ-менеджеры из США, Канады, Эстонии, ОАЭ, Испании, Португалии и других стран мира. Они расскажут:

как создавать удаленные команды;

что нужно для управления бизнесом дистанционно;

как запустить образовательный проект;

как получить второй паспорт и переехать;

какие существуют налоговые стратегии и т.д.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на сайте конференции.





Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock