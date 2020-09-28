Идет регистрация на конференцию по удаленному управлению бизнесом
С 29 по 30 сентября пройдет онлайн-конференция Freedom Business Summit 2020. Предприниматели, инвесторы и другие эксперты из разных стран расскажут, как развивать компанию удаленно. Участие бесплатное после регистрации.
В программе — выступления спикеров, общение с другими гостями и работа в формате мастермайнд-групп, где представители делового сообщества смогут вместе обсудить решение профессиональных проблем. По словам организаторов, конференция будет полезна основателям стартапов, компаний из сферы электронной коммерции, владельцам агентств, консультантам и фрилансерам.
Спикеры — предприниматели и топ-менеджеры из США, Канады, Эстонии, ОАЭ, Испании, Португалии и других стран мира. Они расскажут:
- как создавать удаленные команды;
- что нужно для управления бизнесом дистанционно;
- как запустить образовательный проект;
- как получить второй паспорт и переехать;
- какие существуют налоговые стратегии и т.д.
Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на сайте конференции.
Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter