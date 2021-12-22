Freedom планирует выйти на рынок IPO в США

Freedom Holding приобрел американскую брокерскую компанию MKM Partners. Это связано с планами группы выйти на американский рынок IPO.

Покупкой холдинг надеется добиться более широкой узнаваемости на американском фондовом рынке. MKM Partners возьмет на себя дистрибуцию первичных размещений, сообщил «Коммерсантъ».

Freedom Holding собирается «как минимум» капитализировать прибыль, получаемую MKM Partners, сообщил СEO холдинга Тимур Турлов. Но и, по его словам, при необходимости «готов рассматривать предоставление средств» компании.

Freedom Holding — публичная американская компания. В России основой бизнеса является образованная в 2010 году ИК «Фридом Финанс».

Год назад Freedom Holding приобрел американскую брокерско-дилерскую компанию Prime Executions. В декабре холдинг объявил о планируемой покупке MKM Partners. Цена сделки составила $50 млн.

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