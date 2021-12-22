Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Freedom планирует выйти на рынок IPO в США

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Freedom Holding приобрел американскую брокерскую компанию MKM Partners. Это связано с планами группы выйти на американский рынок IPO.

Freedom планирует выйти на рынок IPO в США

Покупкой холдинг надеется добиться более широкой узнаваемости на американском фондовом рынке. MKM Partners возьмет на себя дистрибуцию первичных размещений, сообщил «Коммерсантъ».

Freedom Holding собирается «как минимум» капитализировать прибыль, получаемую MKM Partners, сообщил СEO холдинга Тимур Турлов. Но и, по его словам, при необходимости «готов рассматривать предоставление средств» компании.

Freedom Holding — публичная американская компания. В России основой бизнеса является образованная в 2010 году ИК «Фридом Финанс». 

Год назад Freedom Holding приобрел американскую брокерско-дилерскую компанию Prime Executions. В декабре холдинг объявил о планируемой покупке MKM Partners. Цена сделки составила $50 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Из-под подушки: куда инвестировать небольшие суммы
  2. 2 «Нужно быть готовым инвестировать вдолгую»: как защититься от долларовой инфляции
  3. 3 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы
  4. 4 Соперники и бездельники: что не так с образом финансистов в кино
  5. 5 Как российские дети и их родители тратят деньги — исследование
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

Все ВОЗМОЖНОСТИ