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Freedom Holding купил конференц-платформу для компаний малой капитализации LD Micro

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Freedom Holding Тимура Турлова приобрел конференц-платформу для компаний малой капитализации LD Micro. Сделка уже закрыта, покупка будет оплачена деньгами и акциями на общую сумму $8,3 млн.

Freedom Holding купил конференц-платформу для компаний малой капитализации LD Micro

О сделке сообщил представитель Freedom Holding. Компания покупает площадку для проведения конференций LD Micro у американской платформенной технологической компании SRAX (ранее Social Reality).

Покупка LD Micro будет оплачена денежными средства в размере $4 млн и обыкновенными акциями Freedom Holding стоимостью $4,3 млн. 

Новый актив позволит Freedom Holding организовывать ежегодные конференции с участием компаний малой капитализации из США, а также помогать им с размещением и привлечением капитала, сообщили в Freedom Holding.

LD Micro организует конференции для различных организаций. Наиболее значимыми проектами компании являются проходящие в Лос-Анджелесе Invitational и Main Event с участием более 200 компаний и 1000 инвесторов.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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