Казахстанский банк «Фридом финанс» прекратил переводы с карт системы «Мир»

Казахстанский банк «Фридом финанс» прекратил проведение операций с картами платежной системы «Мир». В банке рекомендовали воспользоваться другими способами переводы денег. 23 февраля США ввели санкции против НСПК – оператора карт «Мир».

Казахстанский банк «Фридом финанс» приостановил проведение денежных переводов с карт платежной системы «Мир». Об этом сообщил ТАСС.

Денежные переводы с карт и на карты системы «Мир» недоступны. В банке рекомендовали клиентам воспользоваться другими способами перевода денег. Среди возможных способов – SWIFT-переводы, перевод с иностранных карт Visa и Mastercard, перевод через «Цифра банк» по номеру телефона.

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт – оператора карт платежной системы «Мир».

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