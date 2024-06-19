Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платформа для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлекла 11 млн рублей на brainbox.VC

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлек 11 млн рублей на краудинвестинговой платформе brainbox.VC. Ранее проект развивался за счет собственных средств основателей. Об этом RB.RU сообщили представители площадки.

Платформа для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлекла 11 млн рублей на brainbox.VC
  1. Новости

Привлеченные инвестиции Freedom.bi направит на маркетинг и расширение компетенций сотрудников. Компания в ближайшее время планирует укрепить позицию сервиса на рынке комплексной автоматизации бизнеса, а также масштабировать проект.

По договоренности с платформой brainbox.VC Freedom.bi будет каждый квартал информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства, и об успехах в реализации своих планов. 

Freedom.bi — облачная платформа для автоматизации и цифровизации всех процессов бизнеса. Она обеспечивает полноценную интеграцию различных бизнес-функций и доступна с любого устройства.

По собственным данным компании, аналогов проекта на рынке нет.  У системы четыре тарифа — от 9,9 тыс. до 99 тыс. рублей в месяц в зависимости от возможностей.

Фото на обложке: brainbox.VC

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ERP и Agile: тест на совместимость
  2. 2 Почему типовое планирование производства в 1С:ERP подходит не всем
  3. 3 Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения
  4. 4 В Telegram появился сервис знакомств TON Dating, зарплаты айтишников за год выросли на 12,5%: главное 19 июня
  5. 5 Монетизировать мобильное приложение: популярные модели в 2024 году
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ