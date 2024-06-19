Платформа для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлекла 11 млн рублей на brainbox.VC

Сервис для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлек 11 млн рублей на краудинвестинговой платформе brainbox.VC . Ранее проект развивался за счет собственных средств основателей. Об этом RB.RU сообщили представители площадки.

Привлеченные инвестиции Freedom.bi направит на маркетинг и расширение компетенций сотрудников. Компания в ближайшее время планирует укрепить позицию сервиса на рынке комплексной автоматизации бизнеса, а также масштабировать проект.

По договоренности с платформой brainbox.VC Freedom.bi будет каждый квартал информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства, и об успехах в реализации своих планов.

Freedom.bi — облачная платформа для автоматизации и цифровизации всех процессов бизнеса. Она обеспечивает полноценную интеграцию различных бизнес-функций и доступна с любого устройства.

По собственным данным компании, аналогов проекта на рынке нет. У системы четыре тарифа — от 9,9 тыс. до 99 тыс. рублей в месяц в зависимости от возможностей.

Фото на обложке: brainbox.VC