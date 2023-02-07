Российские компании стали в два раза чаще искать маркетологов и SMM-щиков на фрилансе

В январе 2023 года спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна на «Авито Услуги» вырос на 113% по сравнению с 2022 годом. Число предложений от специалистов увеличилось на 37%. Эксперты платформы выяснили, какие исполнители оказались наиболее востребованными, с результатами ознакомился RB.RU.

Российские заказчики стали чаще привлекать специалистов в области маркетинга. Спрос на маркетологов вырос сразу в четыре раза по сравнению с прошлым годом, на продюссеров — на 80%.

В числе популярных услуг на фрилансе также услуги PR-специалистов — заинтересованность за год выросла почти в три раза. Активнее всего маркетологов, рекламщиков и пиарщиков искали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

За это время вырос также спрос на услуги специалистов по продвижению в соцсетях. В январе SMM-щиков искали на 95% чаще, чем в 2022 году. Самые популярные запросы — услуги ведения социальных сетей «под ключ» и рекламное продвижение. Сразу в четыре раза также вырос спрос на услуги специалистов по продвижению в Telegram.

Кроме того, по данным аналитиков платформы, вырос спрос на услуги дизайнеров — на 172% по сравнению с 2022 годом. Среди частых запросов — дизайн презентаций, баннеров, мерча, визиток, оформление различных объектов. За услугами по созданию и продвижению сайтов частные заказчики и компании обращались на 61% чаще, чем за тот же период в 2022 году. Спрос на услуги помощников по разработке логотипов вырос в два раза.

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