Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские компании стали в два раза чаще искать маркетологов и SMM-щиков на фрилансе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе 2023 года спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна на «Авито Услуги» вырос на 113% по сравнению с 2022 годом. Число предложений от специалистов увеличилось на 37%. Эксперты платформы выяснили, какие исполнители оказались наиболее востребованными, с результатами ознакомился RB.RU.

Российские компании стали в два раза чаще искать маркетологов и SMM-щиков на фрилансе

Российские заказчики стали чаще привлекать специалистов в области маркетинга. Спрос на маркетологов вырос сразу в четыре раза по сравнению с прошлым годом, на продюссеров —  на 80%.

В числе популярных услуг на фрилансе также услуги PR-специалистов — заинтересованность за год выросла почти в три раза. Активнее всего маркетологов, рекламщиков и пиарщиков искали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

За это время вырос также спрос на услуги специалистов по продвижению в соцсетях. В январе SMM-щиков искали на 95% чаще, чем в 2022 году. Самые популярные запросы — услуги ведения социальных сетей «под ключ» и рекламное продвижение. Сразу в четыре раза также вырос спрос на услуги специалистов по продвижению в Telegram.

Кроме того, по данным аналитиков платформы, вырос спрос на услуги дизайнеров — на 172% по сравнению с 2022 годом. Среди частых запросов —  дизайн презентаций, баннеров, мерча, визиток, оформление различных объектов. За услугами по созданию и продвижению сайтов частные заказчики и компании обращались на 61% чаще, чем за тот же период в 2022 году. Спрос на услуги помощников по разработке логотипов вырос в два раза.

Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Вирусный контент в посевных технологиях: стоит ли делать на него ставку?
  2. 2 Классический SMM vs сезонный контент: как работают спецпроекты
  3. 3 Лучшие сервисы отложенного постинга в соцсетях
  4. 4 Извлечь максимум пользы при минимальном бюджете при продвижении в Telegram: как это сделать
  5. 5 Эффективные практики использования интерактивного контента для сокращения пути потребителя к продукту
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

08 февраля 2023

ReaktorX

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ