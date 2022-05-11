Россияне назвали комфортные для фриланса города

Сервис «Работа.ру» в ходе исследования выяснил у россиян, в каких городах комфортнее всего работать фрилансером. В опросе участвовали более 2 тыс. пользователей из всех регионов страны. С его результатами ознакомился RB.RU
Самым комфортным городом для работы фрилансером респонденты назвали Москву — ее выбрали 57% россиян. Здесь, по их мнению, большое количество рабочих проектов (79%), развитая инфраструктура (63%) и стабильный интернет (39%).
Для 35% жителей России самым удобным городом для такого формата работы стал Санкт-Петербург. по преимуществам он не утупает столице: большое количество рабочих проектов (75%), развитая инфраструктура (70%) и стабильный интернет (45%).
Замыкает тройку лидеров — Сочи, за этот город проголосовали 27% опрошенных. Сочи привлек респондентов погодой и инфраструктурой, а также местами для отдыха и развлечений.
На четвертом месте — Казань. Здесь не против работать на фрилансе 22% опрошенных. Город выбрали за те же преимущества, что в Москве и СПб.
Екатеринбург оказался на пятом месте, его выбрали 17% россиян для комфортной работы фрилансером. Среди преимуществ города они отметили наличие сильного профессионального оффлайн-сообщества в городе (66%), развитую инфраструктуру (71%) и большое количество запускаемых проектов (54%).
В десятке лучших городов для фрилансеров также оказались Краснодар, Калининград, Новосибирск, Владивосток, Нижний Новгород. По мнению респондентов, в этих городах запускается много проектов, развитая инфраструктура, а в некоторых регионах также отмечается наличие сильного профсообщества.
Фото на обложке: Dmitry Polonskiy /
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