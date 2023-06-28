Количество самозанятых фрилансеров выросло в шесть раз за два года — исследование

Количество фрилансеров, работающих в статусе самозанятых, за последние два года выросло в шесть раз, говорится в исследовании Solar Staff. Такой способ легализации доходов будут выбирать все больше фрилансеров, а потолок доходов в 2,4 млн рублей в год может быть поднят.

Российский бизнес все больше сотрудничает с фрилансерами – в основном это компании из сфер масс-медиа, рекламы, образования, IT, финансов, говорится в исследовании сервиса для безопасных сделок между компаниями и фрилансерами Solar Staff.

Релокация стала одним из главных драйверов роста рынка фриланса – релоканты выходят на локальные рынки и берут работу от местных заказчиков, говорят в Solar Staff. Около 50% от общего числа фрилансеров в России работают в статусе физического лица.

Аналитики Solar Staff отмечают, что все больше компаний предпочитают работать с любыми исполнителями, независимо от их налогового статуса. Это облегчает поиск нужных кадров и ускоряет создание проектов.

В исследовании участвовали более 100 компаний среднего и крупного бизнеса в различных сегментах.

Фото на обложке: Ivan Kurmyshov / Shutterstock