Женщин на фрилансе работает больше, чем мужчин — исследование

Доля женщин, работающих на фрилансе, в 2021 году превзошла мужчин и составила 54% — такие итоги подвела фриланс-биржа FL.ru в ходе своего исследования, которое проводилось на основе внутренних данных платформы о более чем 2,5 млн зарегистрированных пользовательницах.

Чаще всего женщины занимаются консультациями клиентом в различных сферах, написанием тестов и копирайтом. Доля женщин-фрилансеров в категории «Обучение и консультации» выросла за год на 20% и составила 80%.

Такой же процент женщин задействован в категориях «Тексты» и «Переводы», а в категориях «Архитектура и интерьер» и «Аутсорсинг и консалтинг» по 70% от общего числа исполнителей – женщины.

При этом с каждым годом становится все больше женщин, занятых в сфере технологий. Доля исполнительниц в специализациях, связанных с IT, сейчас составляет 35%. В 2020 году прирост (доли от текущей) составил 22%, в 2019 — 15%.

«Исторически в основном фриланс был распространен именно среди мужчин: для сравнения в 2011-м году соотношение составляло 63% и 37% в пользу исполнителей-мужчин. Пандемия ускорила процесс выравнивания долей и даже привела к преобладанию женщин», — рассказал генеральный директор FL.ru Анатолий Орлов.

Увеличилось количество женщин и среди заказчиц фриланс-услуг — в этом году их стало 34%.

Топ 5 категорий в которых женщины создают заказы: Обучение и консультации — 40%

Тексты — 30%

Реклама и маркетинг — 20%

Дизайн и арт — 20%

Программирование — 20% Средние чеки заказов женщин-фрилансеров в 2021 году по категориям:

Средние чеки заказов женщин-фрилансеров в 2021 году по категориям:

15 047 рублей — Мобильные приложения

13187 рублей — Аудио/Видео

8 703 рублей — Разработка сайтов

8 135 рублей — Архитектура/Интерьер FL.ru — русскоязычная биржа удаленной работы, основанная в 2005 году. Она специализируется на IT и digital-профессиях и заказах на дизайн, программирование, разработку сайтов. С августа 2018 года FL.ru входит в состав технологической компании TalentTech. Среднемесячная аудитория сайта — более 2 млн уникальных пользователей.

FL.ru — русскоязычная биржа удаленной работы, основанная в 2005 году. Она специализируется на IT и digital-профессиях и заказах на дизайн, программирование, разработку сайтов. С августа 2018 года FL.ru входит в состав технологической компании TalentTech. Среднемесячная аудитория сайта — более 2 млн уникальных пользователей.

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