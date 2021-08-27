Женщин на фрилансе работает больше, чем мужчин — исследование

Доля женщин, работающих на фрилансе, в 2021 году превзошла мужчин и составила 54% — такие итоги подвела фриланс-биржа FL.ru в ходе своего исследования, которое проводилось на основе внутренних данных платформы о более чем 2,5 млн зарегистрированных пользовательницах.
Чаще всего женщины занимаются консультациями клиентом в различных сферах, написанием тестов и копирайтом. Доля женщин-фрилансеров в категории «Обучение и консультации» выросла за год на 20% и составила 80%.
Такой же процент женщин задействован в категориях «Тексты» и «Переводы», а в категориях «Архитектура и интерьер» и «Аутсорсинг и консалтинг» по 70% от общего числа исполнителей – женщины.
При этом с каждым годом становится все больше женщин, занятых в сфере технологий. Доля исполнительниц в специализациях, связанных с IT, сейчас составляет 35%. В 2020 году прирост (доли от текущей) составил 22%, в 2019 — 15%.
«Исторически в основном фриланс был распространен именно среди мужчин: для сравнения в 2011-м году соотношение составляло 63% и 37% в пользу исполнителей-мужчин. Пандемия ускорила процесс выравнивания долей и даже привела к преобладанию женщин», — рассказал генеральный директор FL.ru Анатолий Орлов.
Увеличилось количество женщин и среди заказчиц фриланс-услуг — в этом году их стало 34%.
Топ 5 категорий в которых женщины создают заказы:
- Обучение и консультации — 40%
- Тексты — 30%
- Реклама и маркетинг — 20%
- Дизайн и арт — 20%
- Программирование — 20%
- 15 047 рублей — Мобильные приложения
- 13187 рублей — Аудио/Видео
- 8 703 рублей — Разработка сайтов
- 8 135 рублей — Архитектура/Интерьер
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