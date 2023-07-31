Подписан закон о НДФЛ по ставке 13-15% для фрилансеров вне зависимости от налогового резидентства

Путин подписал закон о НДФЛ по ставке 13-15% для фрилансеров вне зависимости от их налогового резидентства. Нормы вступят в силу с начала 2024 года. Изначально ставку налога для удаленщиков планировали установить на уровне 30%.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установке НДФЛ по ставке от 13% до 15% для работающих из-за границы удаленщиков. Документ опубликован на портале правовых актов.

Новые законодательные нормы начнут действовать с начала 2024 года. Они коснутся всех оформленных в штат компаний удаленщиков и фрилансеров, которые работают из-за границы, вне зависимости от их налогового резидентства.

Ставка НДФЛ в размере 13% устанавливается для граждан с доходом до 5 млн рублей, свыше 5 млн рублей ставка будет составлять 15%.

Изначально Минфин хотел назначить ставку НДФЛ для фрилансеров в размере 30%. Законопроект внесли в Госдуму, но вскоре правительство отозвало его.

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