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Подписан закон о НДФЛ по ставке 13-15% для фрилансеров вне зависимости от налогового резидентства

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Путин подписал закон о НДФЛ по ставке 13-15% для фрилансеров вне зависимости от их налогового резидентства. Нормы вступят в силу с начала 2024 года. Изначально ставку налога для удаленщиков планировали установить на уровне 30%.

Подписан закон о НДФЛ по ставке 13-15% для фрилансеров вне зависимости от налогового резидентства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установке НДФЛ по ставке от 13% до 15% для работающих из-за границы удаленщиков. Документ опубликован на портале правовых актов.

Новые законодательные нормы начнут действовать с начала 2024 года. Они коснутся всех оформленных в штат компаний удаленщиков и фрилансеров, которые работают из-за границы, вне зависимости от их налогового резидентства.

Ставка НДФЛ в размере 13% устанавливается для граждан с доходом до 5 млн рублей, свыше 5 млн рублей ставка будет составлять 15%.

Изначально Минфин хотел назначить ставку НДФЛ для фрилансеров в размере 30%. Законопроект внесли в Госдуму, но вскоре правительство отозвало его.

Фото на обложке: Kite_rin / Shutterstock

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