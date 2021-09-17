В России за последний год вдвое выросло количество фрилансеров

В первой половине года на фриланс перешли в два раза больше россиян, чем за весь прошлый год. Люди выбирали фриланс, потому что не желали больше работать по найму (41%), а также искали дополнительный заработок (33%). Такие результаты были получены в ходе совместного исследования Qiwi, платформы «Фриланс.ру» и Национальной гильдии фрилансеров. RB ознакомился с его итогами.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. фрилансеров, 56% опрошенных — мужчины. В основном (69%) это специалисты от 21 года до 40 лет.

Гибкий график и семейные обстоятельства повлияли на выбор фриланса 14% россиян.

Большинство фрилансеров одновременно заняты в нескольких сферах, самые популярные среди них — дизайн, графика, веб-разработка, программирование, а также маркетинг и копирайтинг.

По данным исследования, в прошлом году 53% респондентов расширили спектр услуг в основной для себя области.

Уровень дохода большинства фрилансеров (52%), по их собственным словам, за последние шесть месяцев не изменился. У 28% — вырос на 25% и более. Еще 14% пожаловались на то, что их доходы упали.

Эти цифры объясняются расценками на услуги, которые устанавливают фрилансеры. Большинство (61%) сохранили цены неизменными, а 33% опрошенных предпочли их поднять.

Три четверти россиян занимаются только фрилансом, а 25% совмещают его с работой в найме. При этом 53% совмещающих делают это из желания больше зарабатывать, еще 17% — ради нового опыта. А 15% опрошенных берут задачи на фриланс, работая в найме, чтобы обучиться новым навыкам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: MT-R / Shutterstock