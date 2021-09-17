Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России за последний год вдвое выросло количество фрилансеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В первой половине года на фриланс перешли в два раза больше россиян, чем за весь прошлый год. Люди выбирали фриланс, потому что не желали больше работать по найму (41%), а также искали дополнительный заработок (33%). Такие результаты были получены в ходе совместного исследования Qiwi, платформы «Фриланс.ру» и Национальной гильдии фрилансеров. RB ознакомился с его итогами.

В России за последний год вдвое выросло количество фрилансеров

В исследовании приняли участие более 1 тыс. фрилансеров, 56% опрошенных — мужчины. В основном (69%) это специалисты от 21 года до 40 лет.

Гибкий график и семейные обстоятельства повлияли на выбор фриланса 14% россиян.

Большинство фрилансеров одновременно заняты в нескольких сферах, самые популярные среди них — дизайн, графика, веб-разработка, программирование, а также маркетинг и копирайтинг. 

По данным исследования, в прошлом году 53% респондентов расширили спектр услуг в основной для себя области.

Уровень дохода большинства фрилансеров (52%), по их собственным словам, за последние шесть месяцев не изменился. У 28% — вырос на 25% и более. Еще 14% пожаловались на то, что их доходы упали. 

Эти цифры объясняются расценками на услуги, которые устанавливают фрилансеры. Большинство (61%) сохранили цены неизменными, а 33% опрошенных предпочли их поднять.

Три четверти россиян занимаются только фрилансом, а 25% совмещают его с работой в найме. При этом 53% совмещающих делают это из желания больше зарабатывать, еще 17% — ради нового опыта. А 15% опрошенных берут задачи на фриланс, работая в найме, чтобы обучиться новым навыкам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  MT-R  / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Qiwi закрыла сделку по продаже доли 40% в «Точке» банку «Открытие»
  2. 2 От терминалов к таксистам и электронной коммерции: опыт QIWI в региональном B2B-бизнесе
  3. 3 Закон о финансовом маркетплейсе и снятие наличных с виртуальных карт: финтех-дайджест
  4. 4 QIWI Universe 2019: рассказываем про пилотные проекты
  5. 5 Совместный пилот QIWI Терминалов и D&D Games

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2021

Питч-сессия «DigitalHealth»

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма