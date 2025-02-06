Французский стартап Mistral AI выпустил бесплатное приложение для чат-бота Le Chat

Французский стартап Mistral AI выпустил бесплатное приложение для своего чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Le Chat, сообщает Reuters. Ранее Le Chat был доступен только в веб-версии.

Компания-разработчик утверждает, что Le Chat имеет самую высокую скорость выдачи ответов среди всех чат-ботов с ИИ, достигающую тысячи слов в секунду. В компании считают, что Le Chat генерирует изображения гораздо более качественно, чем ChatGPT или Grok, поскольку французский чат-бот использует одну из ведущих моделей генерации изображений — Flux Ultra от Black Forest Labs, пишет TechCrunch.

Mistral также вводит тарифный план к своему приложению. В частности, тариф Pro будет стоить €14,99. При этом неизвестно, какую именно модель ИИ использует Le Chat, однако в компании заявляют, что тарифный план Pro предоставляет доступ к «самой высокопроизводительной модели» генеративного ИИ, отмечает TechCrunch.

В Mistral AI добавили, что стартап уже заключил договоры на использование Le Chat десятками крупных компаний, в том числе с французской компанией Veolia, специализирующейся на коммунальных услугах.

Гендиректор Mistral AI Артур Менш в беседе с Reuters заявил, что у Le Chat был хороший старт, однако его затмил ChatGPT от OpenAI, у которого, по официальным данным, в августе прошлого года было 200 млн пользователей еженедельно, тогда как французским чат-ботом регулярно пользуются только «несколько миллионов подписчиков».

Mistral AI получила финансовую поддержку от американской технологической компании Nvidia, лидера по производству чипов для искусственного интеллекта. Стоимость Mistral AI оценивается в €5,8 млрд.

Ранее, 27 января, китайская нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT от OpenAI по популярности в американском App Store. На своем сайте разработчики DeepSeek опубликовали отчет, согласно которому новейшая модель DeepSeek-R1 показывает результаты, сравнимые с моделью o1 от OpenAI, а в некоторых тестах даже превосходит конкурента. Разработка DeepSeek, по данным компании, обошлась всего в $5,6 млн.

Позднее, 29 января, аналитик консалтинговой компании SemiAnalysis Дилан Патель заявил о том, что реальные затраты на создание китайской нейросети DeepSeek значительно превышают заявленные $5,6 млн. По словам эксперта, компания потратила более $500 млн на «десятки тысяч» чипов от Nvidia.

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