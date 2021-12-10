Российские производители смогут продавать продукцию на французских B2B-маркетплейсах

Российские производители получили возможность продавать свою продукцию на французской онлайн-платформе VirtualExpo, охватывающей шесть B2B-маркетплейсов. Об этом сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).

Французская платформа VirtualExpo охватывает шесть B2B-маркетплейсов, на которых встречаются покупатели и поставщики со всего мира. Маркетплейсы VirtualExpo (MedicalExpo, DirectIndustry, ArchiExpo, AeroExpo, NauticExpo и AgriExpo) доступны на 9 языках.

Площадку ежемесячно посещают около 10 млн покупателей. Помимо собственной аудитории платформа привлекает аудиторию поисковиков (Google, Bing, Baidu и др.), что обеспечивает высокие позиции в выдаче по конкретным товарным запросам.

Теперь в рамках VirtualExpo начал работу российский павильон. На данный момент павильон объединил 38 производителей из разных товарных категорий.

Представить свою продукцию в российском павильоне могут производители промышленной продукции, медицинских изделий, сельскохозяйственной техники, лодок, яхт и связанных с ними товаров, продукции авиапромышленности, поставщиков мебели, предметов интерьера, фасадов, ландшафтного дизайна и других товаров.

Трехстороннее соглашение об организации и развитии национального павильона российских товаров на отраслевых онлайн-витринах VirtualExpo подписали вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, гендиректор VirtualExpo Винсент Жерар и гендиректор ZoneSmart, эксклюзивного партнера VirtualExpo в России, Максим Моисеев.

По мнению Солодова, такой формат будет особенно актуален для предприятий сегмента МСП, которые настроены на эффективное развитие экспортного направления.

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