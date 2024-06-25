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В крупных городах растет популярность фреш-баров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За год число фреш-баров в российских городах-миллионниках выросло на 12%, до 1,92 тыс. Больше всего таких точек открылось в Самаре и Ростове-на-Дону. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные 2ГИС

В крупных городах растет популярность фреш-баров
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Аналитики оценивали количество точек без посадочных мест по продаже с собой освежающих напитков, включая свежевыжатые и охлажденные соки, коктейли на основе молока, йогурта, соков, фруктов и овощей.

По данным «Чек Индекса», с начала июня потребители покупали соки и прохладительные напитки на 11% чаще, чем годом ранее. Средний чек вырос на 9%, до 198 рублей.

Глава «Аква-Вайт» Алексей Воинов говорит, что фреш-бары — простой бизнес с низким порогом вхождения. Открыть одну точку, по его словам, можно вложив 500 тыс.— 1,5 млн рублей, специальных требований к квалификации персонала нет.

Фото на обложке: Unsplash

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