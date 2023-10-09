Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман переехал в Израиль

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, находящийся в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза, переехал в Израиль. Он покинул Великобританию, на данный момент находится в Москве и намерен регулярно посещать Россию, рассказал РБК близкий к бизнесмену источник.

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман переехал в Израиль

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Об этом РБК рассказал близкий к бизнесмену источник. Информацию также подтвердили в «Альфа-групп». 

Источник также сообщил о намерении Фридмана регулярно посещать Россию.  Совладелец «Альфа-групп» на данный момент находится в Москве. В какой город в Израиле переехал бизнесмен источник не уточнил.

Михаил Фридман находится в санкционных списках США, Евросоюза, а также Великобритании, в которой проживал долгое время. Ранее сам Фридман говорил, что имеет паспорт Израиля, но не владеет там недвижимостью.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Большая четверка» телеком-операторов сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле
  2. 2 Торги на бирже Израиля открылись обвалом индексов после атаки ХАМАС
  3. 3 Росавиация ввела ограничения на ночные полеты в Израиль
  4. 4 Палестино-израильский конфликт и ограничения на полеты в Израиль: главное 8 октября
  5. 5 Налоги в Израиле: сколько платить и как экономить
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 октября 2023

MORE.Tech 5.0

10 октября 2023

pravo (tech)

12 октября 2023

Pushka

Все ВОЗМОЖНОСТИ