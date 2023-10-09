Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман переехал в Израиль

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, находящийся в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза, переехал в Израиль. Он покинул Великобританию, на данный момент находится в Москве и намерен регулярно посещать Россию, рассказал РБК близкий к бизнесмену источник.

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Об этом РБК рассказал близкий к бизнесмену источник. Информацию также подтвердили в «Альфа-групп».

Источник также сообщил о намерении Фридмана регулярно посещать Россию. Совладелец «Альфа-групп» на данный момент находится в Москве. В какой город в Израиле переехал бизнесмен источник не уточнил.

Михаил Фридман находится в санкционных списках США, Евросоюза, а также Великобритании, в которой проживал долгое время. Ранее сам Фридман говорил, что имеет паспорт Израиля, но не владеет там недвижимостью.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock