Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман переехал в Израиль

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, находящийся в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза, переехал в Израиль. Он покинул Великобританию, на данный момент находится в Москве и намерен регулярно посещать Россию, рассказал РБК близкий к бизнесмену источник.
Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Об этом РБК рассказал близкий к бизнесмену источник. Информацию также подтвердили в «Альфа-групп».
Источник также сообщил о намерении Фридмана регулярно посещать Россию. Совладелец «Альфа-групп» на данный момент находится в Москве. В какой город в Израиле переехал бизнесмен источник не уточнил.
Михаил Фридман находится в санкционных списках США, Евросоюза, а также Великобритании, в которой проживал долгое время. Ранее сам Фридман говорил, что имеет паспорт Израиля, но не владеет там недвижимостью.
Фото на обложке: Roman Yanushevsky /
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