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«Фридом Финанс» продали по цене собственного капитала — за $140 млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Заместитель директора инвесткомпании «Фридом Финанс» Максим Повалишин купил российский бизнес Freedom Holding за $140 млн, что показалось бывшим владельцам заниженной ценой, но с учетом санкционных обстоятельств — достойной сделкой.

«Фридом Финанс» продали по цене собственного капитала — за $140 млн

Глава Freedom Holding, которому ранее принадлежали активы «Фридом Финанс», Тимур Турлов раскрыл РБК детали сделки.

По его словам, продажа банка и инвесткомпании прошла по цене, основанной на текущих активах— финансах на счетах и принадлежащей собственности (то есть «в размере собственного капитала бизнеса»). Из этого и сложилась сумма $140 млн.

«Безусловно, нам казалось, что тот бизнес, который мы строим, должен оцениваться выше остаточной стоимости. И у нас была надежда, что все то, что мы создаем, стоит больше, чем средства на наших счетах и недвижимость, которой мы владели», — сообщил Турлов.

Независимый экономист Андрей Бархота подсчитал, что чистые активы «Фридом Финанс» на начало года были порядка 13,4 млрд рублей, а капитал дочернего банка — 1,5 млрд рублей, то есть сделка состоялась с учетом мультипликатора 0,63х.

И все же Турлов и его холдинг довольны уже самим фактом сделки. В сложившейся санкционной ситуации, когда компании продают за весьма символические сумму, балансовая стоимость бизнеса — «не самое страшное, что можно было получить».

Согласно условиям сделки, непосредственно деньгами Freedom Holding получит от Повалишина $33 млн (вероятно, столько планируется выручить от продажи акций холдинга).

Банк и инвесткомпания будут далее работать под брендом «Цифра».

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Фото на обложке: Unsplash

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