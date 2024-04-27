Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко разработал носимое записывающее устройство Friend

Основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко представил носимое устройство с открытым исходным кодом на базе ИИ — Friend. Свой проект он разместил на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Friend записывает, обобщает и дает обратную связь: например, при игре на музыкальном инструменте пользователь может получить совет сменить темп. В описании проекта предлагается настроить гаджет «для любого варианта использования». Стоимость одного устройства — $39. Других деталей предприниматель не сообщил RB.RU.
Friend
В декабре 2023 года Никита Шевченко презентовал AI-помощника Jet. Тогда его интегрировали в умные очки Meta* Ray Ban, но планировалось разработать и собственное устройство.
Jet делает все, что умеют и другие носимые устройства с искусственным интеллектом. Однако в десять раз полезнее, потому что записывает не только аудио, но и видео, сохраняя при этом конфиденциальность, заявлял Шевченко.
- Биржа для фрилансеров-программистов Toptal ранее приобрела сервис разработки сайтов и приложений без кода WeLoveNoCode (WLNC) Никиты Шевченко. Среди дальнейших планов основателя — погружение в VR/AR, робототехнику и другие смежные отрасли. Он также открыт для обсуждения проектов в этих областях.
Фото на обложке: скриншот из видео Никиты Шевченко / Linkedin
*признана экстремистской организацией и запрещена в России
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