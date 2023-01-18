Банкам из дружественных стран планируют разрешить открывать филиалы в России

Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои филиалы. В будущем это поможет привлекать иностранные инвестиции. Об этом говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, узнали «Известия».
Иностранные банки для работы на российском рынке сейчас открывают дочерние компании, которые подчиняются Банку России. Филиал открыть гораздо проще: они не обязаны каждый месяц отчитываться перед регулятором, создавать резервы и соблюдать многие другие требования, сказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
При этом риски, что зарубежные филиалы вытеснят российские банки с внутреннего и внешнего рынков, незначительны, отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, филиалы будут обладать ограниченным набором функций и служить «мостом» для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций.
В конце декабря 2022 года ЦБ разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ. Это поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.
С января 2023 года брокеры не должны будут продавать ценные бумаги компаний из «недружественных» стран «неквалам». Исключения составят бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в РФ.
Фото на обложке: creo2 /
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