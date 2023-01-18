Банкам из дружественных стран планируют разрешить открывать филиалы в России

Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои филиалы. В будущем это поможет привлекать иностранные инвестиции. Об этом говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, узнали «Известия».

Иностранные банки для работы на российском рынке сейчас открывают дочерние компании, которые подчиняются Банку России. Филиал открыть гораздо проще: они не обязаны каждый месяц отчитываться перед регулятором, создавать резервы и соблюдать многие другие требования, сказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

При этом риски, что зарубежные филиалы вытеснят российские банки с внутреннего и внешнего рынков, незначительны, отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, филиалы будут обладать ограниченным набором функций и служить «мостом» для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций.

В конце декабря 2022 года ЦБ разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ. Это поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

С января 2023 года брокеры не должны будут продавать ценные бумаги компаний из «недружественных» стран «неквалам». Исключения составят бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в РФ.

Фото на обложке: creo2 / Shutterstock