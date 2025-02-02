Россия расширила перечень стран для участия в валютных торгах
Правительство РФ расширило список стран, допущенных до участия в валютных торгах на российском рынке. В него вошли Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.
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«Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, (…) увеличилось до 40», — говорится на сайте правительства.
Кроме того, эти государства смогут принимать участие в торгах на рынке производственных финансовых инструментов.
Утвержденный в сентябре 2023 года перечень «дружественных и нейтральных стран» включал в себя более 30 государств, включая страны ЕАЭС, Китай, Индию, Бразилию, Египет, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и другие.
На сайте кабмина уточняется, что меры позволяют «повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют» этих стран и формирования прямых котировок к рублю.
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