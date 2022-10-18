Владелец Zara намерен продать российский бизнес партнеру из дружественной страны

Владелец брендов Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti — испанская Inditex — планирует остаться на российском рынке и может передать свои местные активы компании из дружественной России страны, выяснил «Коммерсантъ» из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. В суде рассматривался иск владельца ТЦ «Космопорт» в Самаре к «Зара СНГ».

Новыми владельцами российского бизнеса могут стать франчайзи компании из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, предположила руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова. В частности активы могут перейти компании из ОАЭ, сказал знакомый с планами ритейлера источник.

Передача российских активов другой компании займет от полугода до года, считает Антонова. Из России полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под новыми названиями.

Сейчас испанская компания подписывает договоры с торговыми центрами, чтобы удержать арендуемые площади как минимум до весны 2023 года, уточнил другой собеседник газеты.

Владельцы торговых центров ведут переговоры с потенциальными арендаторами на площадки, где ранее были бренды испанского ритейлера, сообщила руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова.

Однако многие арендодатели не желают расторгать договоры с Inditex, некоторые из них уже ведут переговоры об изменении коммерческих условий. А расторгают договоры в основном те собственники ТЦ, у которых уже имеется замена закрывшимся магазинам компании.

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