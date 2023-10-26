Вячеслав Турпанов и Сергей Бруев перезапустили фонд Friendly VC в новом формате

Вячеслав Турпанов и Сергей Бруев перезапустили венчурный фонд Friendly VC в новом формате. Если раньше он инвестировал средства одного крупного LP, то теперь собирает деньги от небольших инвесторов, которым предлагается подписка на сделки.

Предприниматели Вячеслав Турпанов и Сергей Бруев перезапустили основанный ими венчурный фонд Friendly VC. Об этом RB.RU рассказали сами основатели.

Первоначально Friendly VC был создан в 2022 году и инвестировал средства одного LP. «Эта история была закончена, ряд сделок проведен», сообщил Сергей Бруев.

Теперь фонд формируется из частных денег небольших инвесторов с чеком от 5 млн рублей. Инвесторам предлагают подписку на 5-10 ближайших сделок.

«Это более сложная модель с операционной точки зрения, но кажется, что мы нащупали в российском праве конструкцию, которая позволяет нам администрировать даже такие небольшие чеки инвесторов», – отметил Бруев.

Friendly VC инвестирует в технологические компании с готовым продуктом и выручкой от 30 млн рублей или оборотом свыше 100 млн рублей. Раунды – Late seed, seed, rounds AA/BB, также условием является роста компании год к году на 30% до раунда инвестиций, а также потенциал выплаты дивидендов.

С 24 октября Friendly VC принимает инвесторов и подписывает контракты, сообщил Турпанов.

Венчурный инвестор Сергей Бруев является управляющим партнером Sailing Startup VC Fund (зарубежный портфель), ранее был управляющим партнером Lighthouse Legal.

Бизнес-ангел Вячеслав Турпанов – основатель сообщества Razvedka VC, сооснователь международного клуба Prosto VC.

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