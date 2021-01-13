ФРИИ и Bayer открыли набор стартапов в области цифровой медицины для участия в питч-сессии

ФРИИ и немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer приглашают стартапы из России и стран СНГ принять участие в питч-сессии Life Science Pitch Day . Она направлена на поиск решений в сфере цифровой медицины и сельского хозяйства. Победители пройдут в акселератор G4A Moscow вне конкурса и смогут запустить пилот с Bayer. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.

Основной фокус поиска компании Bayer — это ИТ-решения для онкологии, офтальмологии, женского здоровья, кардиологии, радиологии, а также проекты в области цифрового растениеводства. Рассматриваемые стартапы должны быть на стадии MVP и выше.

При этом принять участие в отборе могут и другие решения в области цифровой медицины. Отмечается, что для организаторов сессии важно, чтобы предложенные решения вносили дополнительный вклад в развитие портфеля компании.

К участию приглашаются стартапы из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана.

Питч-сессия состоится в онлайн-формате 11 февраля. Прием заявок продлится до 24 января 2021 года.

Для участия в отборе необходимо заполнить форму на сайте мероприятия. В случае успешного прохождения отбора эксперты ФРИИ и Bayer помогут стартапам подготовиться к питч-сессии. Победители смогут запустить пилот с компанией и получить доступ к партнерам и клиентам Bayer.

«Четверть выпускников G4A продолжают сотрудничать с Bayer и после завершения программы акселерации. С каждым годом запросов на внедрение инновационных решений в компании становится все больше», — отмечает руководитель G4A Moscow Анастасия Аширова.

G4A Moscow в России реализуется при поддержке ФРИИ в шестой раз. По заявлению представителя ФРИИ, решения стартапов, прошедших акселератор ранее, уже внедрены и применяются корпорацией Bayer. Среди них — многофункциональная медицинская платформа на базе ИИ «Биогеном», сервис для агроскаутинга AgroMon, а также системы поддержки принятия врачебных решений Botkin AI.

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