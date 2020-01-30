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Россияне смогут давать бизнесу доступ к своим данным за деньги

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Дочерняя компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) IDX разработала платформу «Датамания», с помощью которой россияне смогут давать бизнесу право на использование своих персональных данных за вознаграждение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на IDX.

Россияне смогут давать бизнесу доступ к своим данным за деньги

«Датаманией» поровну владеют ФРИИ и израильский инвестфонд Нuman Digital Capital. Они уже вложили в проект 50 млн рублей, а в течение трех лет планируют довести объем инвестиций до 250 млн рублей.

В ФРИИ говорят, что «Датамания» уже подписала контракты с крупными операторами персональных данных, но не уточняют, с какими. 

«Датамания» заработает весной, когда выйдут приложения для iOS и Android. В течение года проект рассчитывает привлечь 1 млн пользователей.

Чтобы воспользоваться «Датаманией», нужно будет зарегистрировать на платформе и указать свои аккаунты в соцсетях и других сервисах. Платформа будет сообщать бизнесу, какие данные есть у пользователей (например, геоданные или история покупок). Если компания заинтересуется, она направит пользователю предложение о покупке.

По данным гендиректора IDX Светланы Беловой, сейчас компании готовы платить от 20 до 200 рублей за разные виды данных. Кроме денежной оплаты бизнес готов предложить пользователям бонусы и скидки.

Год назад ФРИИ оценивал, что каждый россиянин может зарабатывать на своих данных до 60 тысяч рублей в год. 

Фото: Foxy burrow / Shutterstock

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