ФРИИ вложился в платформу для проведения турниров в мобильных играх Unitourn

Фонд развития интернет-инициатив инвестирует в платформу для мобильного гейминга Unitourn. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе ФРИИ.

Unitourn адаптирует популярные игры для мобильных телефонов, например, Call of Duty, PlayerUnknown's Battlegrounds, Garena Free Fire и проводит турниры. Участники после регистрации на платформе могут соревноваться в этих играх и получать денежный приз.

Итоги матчей анализирует CRM-система, она выставляет результаты всем участникам, поражение соперника приносит пользователю вознаграждение. Вывод денег происходит на карту или электронный кошелек победителя.

Платформу Unitourn основали Богдан Клягин, Андрей Михеев и Юрий Бунин. Объем инвестиций стороны не раскрывают. Привлеченные средства стартап направит на развитие продукта и его продвижение на рынке Европы. Уточняется, что в отличие от конкурентов, авторы Unitourn планируют развиваться в разных популярных игровых жанрах, также платформа делает акцент на разработку собственных игр и новых механик турниров.

«На игровом рынке чаще всего проводятся соревнования только для киберспортсменов. Unitourn помогает обычным пользователям мобильных игр заработать, занимаясь своим любимым делом. Рынок мобильных игр активно растет последние полгода и платформа Unitourn запускает свой проект в очень актуальное время», — сказал инвестиционный менеджер ФРИИ Алексей Гриненко.

По данным отчета «2020 Global Games Market» от Newzoo, годовая выручка рынка мобильного гейминга составляет $77 млрд. Потенциальная годовая выручка Unitourn на горизонте 5 лет может достигнуть $140 млн, уточнили представители ФРИИ.

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Фото: Konstantin Savusia / Shutterstock